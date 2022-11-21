Власти Италии продолжат поставлять оружие Киеву, не спрашивая парламент

Правительство Италии попросит парламент утвердить новый закон о военных и гражданских поставках на Украину в течение 2023 года, заявил министр обороны страны Гвидо Крозетто.

В интервью газете Il Foglio министр отметил, что власти намерены продлить истекающий в этом году закон, согласно которому помощь Киеву можно отправлять, не запрашивая согласия парламента.

"В ближайшее время Министерство обороныпредложит продлить эту меру, распространив ее на весь 2023 год", - подчеркнул Крозетто.

Министр также сказал, что он предложит исключить расходы на "оборонные инвестиции" из расчетов дефицита ЕС, причем "некоторые" страны союза, по его словам, "очень даже за".

Крозетто отметил, что он поднял этот вопрос перед комиссаром ЕС по экономике Паоло Джентильонии собирается сделать то же самое в письме к коллегам-министрам обороны ЕС.