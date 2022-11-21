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Власти Латвии намерены запретить изучение русского языка как второго иностранного с 2026 года

Власти Латвии намерены запретить изучение русского языка как второго иностранного с 2026 года

Согласно предложению Министерства образования и науки, в школах можно будет изучать только языки Евросоюза или язык, изучение которого регулируется заключенными межправительственными соглашениями в сфере образования.

Русский язык не относится ни к первой, ни ко второй категории. В министерстве заявили, что изменения "будут способствовать полноценному включению молодежи в европейское образовательное пространство", что в свою очередь "откроет широкие возможности трудоустройства в ЕС и за его пределами".

Министр образования и науки Анита Муйжниеце заявила, что вопрос изучения языков в школах обсуждался с президентом Латвии Эгилсом Левитсом. Она подчеркнула необходимость продвижения одного из официальных языков ЕС как второго иностранного языка во всех школах.

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