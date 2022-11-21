Власти Латвии намерены запретить изучение русского языка как второго иностранного с 2026 года

Согласно предложению Министерства образования и науки, в школах можно будет изучать только языки Евросоюза или язык, изучение которого регулируется заключенными межправительственными соглашениями в сфере образования.

Русский язык не относится ни к первой, ни ко второй категории. В министерстве заявили, что изменения "будут способствовать полноценному включению молодежи в европейское образовательное пространство", что в свою очередь "откроет широкие возможности трудоустройства в ЕС и за его пределами".