Власти США потратили 5 млн долларов на беременных трансгендеров

Исследователи Мичиганского университета выяснили, что с 2014 по 2018 гг. трансгендерные мужчины родили 1907 детей. Из них 256 имели страховку, поэтому затраты на беременность и роды взяло на себя государство. В среднем роды в США стоят около 19 тыс. долларов. Соответственно, из бюджета выделили почти 5 миллионов, чтобы компенсировать расходы.