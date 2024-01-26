Власти Техаса планируют выйти из состава США

В США хлынуло столько нелегалов, что нервы у техасцев сдали. По мнению правительства штата, только так можно прекратить миграцию через южную границу. Вашингтон пока только разводит руками.

"Люди хотят, чтобы их голоса были услышаны, и мы как нельзя больше гордимся теми, кто откликнулся на призыв, сделал шаг вперед и помог нам пересечь финишную черту по этой петиции. Это историческое событие и только начало для Texit", - заявил губернатор Грег Эбботт.