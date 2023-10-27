Во Франции дефицит жизненно важных лекарств

В преддверии зимы сотрудники французских аптексообщают о трудностях с поставками антибиотиков, а также препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, сообщает BFM TV.



В интервью телеканалу фармацевт из Парижа Кэролайн Майер рассказала, что речь идет о лекарствах первой необходимости. "Когда наступит основная часть зимних инфекций, я очень-очень боюсь, что мы не сможем вылечить всех наших пациентов", - добавила специалист.



Власти страны опасаются повторенияпрошлогодней ситуации, когда Национальное агентство по безопасности лекарственных средств и товаров медицинского назначения получило 3700 сообщений о нехватке медикаментов. Сейчас агентства ведут "усиленный мониторинг" антибиотиков, парацетамола и лекарств от астмы.



Франция традиционно сталкивается с дефицитом во время сезонных всплесков заболеваний. Сейчас большая часть медицинских компонентов импортируется в страну из Китая, Индии и США. К 2030 году Макрон поручил сделать Францию полностью независимой в плане производства медикаментов.

