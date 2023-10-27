3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Во Франции дефицит жизненно важных лекарств
В преддверии зимы сотрудники французских аптексообщают о трудностях с поставками антибиотиков, а также препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, сообщает BFM TV.
В интервью телеканалу фармацевт из Парижа Кэролайн Майер рассказала, что речь идет о лекарствах первой необходимости. "Когда наступит основная часть зимних инфекций, я очень-очень боюсь, что мы не сможем вылечить всех наших пациентов", - добавила специалист.
Власти страны опасаются повторенияпрошлогодней ситуации, когда Национальное агентство по безопасности лекарственных средств и товаров медицинского назначения получило 3700 сообщений о нехватке медикаментов. Сейчас агентства ведут "усиленный мониторинг" антибиотиков, парацетамола и лекарств от астмы.
Франция традиционно сталкивается с дефицитом во время сезонных всплесков заболеваний. Сейчас большая часть медицинских компонентов импортируется в страну из Китая, Индии и США. К 2030 году Макрон поручил сделать Францию полностью независимой в плане производства медикаментов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов