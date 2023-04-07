Во Франции заявили о недовольстве политикой Макрона, санкциями против РФ и беженцами из Украины - основатель ассоциации "Граждане в желтых жилетах"Тьерри-Поль Валет.



По его словам, французы недовольны не только пенсионной реформой, но и действиями президента страны Эмманюэля Макрона и его позицией по Украине. Валет добавил, что такое происходит не только во Франции, но и в других странах ЕС.



"И мы видим, что <…> недовольство не ограничивается уже одной реформой пенсий, но затрагивает в целом политику Макрона, позицию Европы, так как позиция Европы очень вредит Франции.

И мы видим также, что люди больше не приемлют позицию, которую заняла Франция по украинскому конфликту", - отметил лидер "желтых жилетов", подчеркнув, что ситуация усугубляется.



Активист также заявил об уменьшении поддержки Украины из-за кризиса во Франции. На его фоне французы не понимают, "почему отдают столько миллионов евро Украине, в то время как от них требуют усилий для того, чтобы справиться с повседневной жизнью".



В пример Тьерри-Поль Валетпривел то, что во Франции подорожал хлеб, а пекарни не справляются с кризисом. "Так что из-за роста непонимания происходит подъем популистских взглядов. Война на Украине, помощь Украине вызывает все больше неодобрения", - заключил он.