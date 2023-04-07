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Во Франции заявили о недовольстве политикой Макрона

Во Франции заявили о недовольстве политикой Макрона

Во Франции заявили о недовольстве политикой Макрона, санкциями против РФ и беженцами из Украины - основатель ассоциации "Граждане в желтых жилетах"Тьерри-Поль Валет.

По его словам, французы недовольны не только пенсионной реформой, но и действиями президента страны Эмманюэля Макрона и его позицией по Украине. Валет добавил, что такое происходит не только во Франции, но и в других странах ЕС.

"И мы видим, что <…> недовольство не ограничивается уже одной реформой пенсий, но затрагивает в целом политику Макрона, позицию Европы, так как позиция Европы очень вредит Франции.
И мы видим также, что люди больше не приемлют позицию, которую заняла Франция по украинскому конфликту", - отметил лидер "желтых жилетов", подчеркнув, что ситуация усугубляется.

Активист также заявил об уменьшении поддержки Украины из-за кризиса во Франции. На его фоне французы не понимают, "почему отдают столько миллионов евро Украине, в то время как от них требуют усилий для того, чтобы справиться с повседневной жизнью".

В пример Тьерри-Поль Валетпривел то, что во Франции подорожал хлеб, а пекарни не справляются с кризисом. "Так что из-за роста непонимания происходит подъем популистских взглядов. Война на Украине, помощь Украине вызывает все больше неодобрения", - заключил он.

Валет также высказался о санкциях против РФ и подчеркнул, что эта ситуация вызывает сочувствие. Французы не просили вводить ограничения против страны.

"У Франции и России длинная история, насыщенная событиями, однако все было хорошо в целом. А теперь отношения деградировали", - заявил он.

По его мнению, Макрон по призыву Брюсселя поставил себя в оппозицию к коллеге Владимиру Путину. При этом Запад сам спровоцировал Москву в ситуации с НАТО.

"Да, это все поставило нас в сложное положение. Санкции против России повлияли на экономику Франции и французский народ", - заключил он.

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