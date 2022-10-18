Вот и латвийской сказочке конец

Вот и сказочки конец: в Латвии похоронен закон о запрете русского языка - не прошел и не появится вновь! Сейм не смог принять закон о государственном языке, запрещающий использование русского в публичном пространстве.

Причин несколько:

- юридически плохо подготовленный закон;

- отказ сторонников закона обсуждать проданные поправки по существу;

- в новый Сейм этот закон не перейдет, и подавать его заново никто не будет.