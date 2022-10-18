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Вот и латвийской сказочке конец
Вот и сказочки конец: в Латвии похоронен закон о запрете русского языка - не прошел и не появится вновь! Сейм не смог принять закон о государственном языке, запрещающий использование русского в публичном пространстве.
Причин несколько:
- юридически плохо подготовленный закон;
- отказ сторонников закона обсуждать проданные поправки по существу;
- в новый Сейм этот закон не перейдет, и подавать его заново никто не будет.
Если бы Сейм утвердил предложенные нормы о запретеиспользовать наряду с государственным какой-то еще язык, не являющийся официальным языком ЕС, на практике это бы означало запрет на русскоязычные версии порталов поставщиков госуслуг, коммуникационных предприятий, банков, в том числе продавцов электроэнергии физическим лицам.
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