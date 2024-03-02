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Врачи дают Байдену негативный прогноз
Сочетание нейродегенеративного заболевания с другими сопутствующими патологиями формирует негативный прогноз у президента США и требует постоянного комплексного лечения, считают врачи.
Ранее западные СМИ сообщали, что Байден страдает от ряда заболеваний, среди которых апноэ во сне, гиперлипидемия, мерцательная аритмия, гастроэзофагеальный рефлюкс и артрит, это следует из опубликованного заключения терапевта.
Кроме того, по мнению врача-психиатра, особенности поведения, мимики, речи, когнитивных функций, таких, как у Байдена, специалисты видят при прогрессирующих нейродегенеративных заболеваниях. К ним относятся значительное число расстройств, в том числе болезнь Альцгеймера и деменция с тельцами Леви.
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