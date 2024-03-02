Врачи дают Байдену негативный прогноз

Ранее западные СМИ сообщали, что Байден страдает от ряда заболеваний, среди которых апноэ во сне, гиперлипидемия, мерцательная аритмия, гастроэзофагеальный рефлюкс и артрит, это следует из опубликованного заключения терапевта.

Кроме того, по мнению врача-психиатра, особенности поведения, мимики, речи, когнитивных функций, таких, как у Байдена, специалисты видят при прогрессирующих нейродегенеративных заболеваниях. К ним относятся значительное число расстройств, в том числе болезнь Альцгеймера и деменция с тельцами Леви.