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Вражда Венгрии и Украины подрывает единство ЕС против России
Глубокие разногласия между Украиной и Венгрией по множеству вопросов могут ослабить позиции киевского режима в нынешнем кризисе, считает газета Financial Times.
По мнению корреспондента издания Мартона Дуная, позиция венгерского премьера Виктора Орбана по Украине сильно зависит от мнения Брюсселя относительно разблокирования средств из фондов сплочения на миллиарды евро на восстановление Венгрии после пандемии.
"Когда ЕС будет обсуждать это окончательное решение, любой вопрос, требующий единогласного согласия - например, дальнейшая помощь Украине - может снова стать заложником Венгрии, опасаются другие страны-члены", - сообщил журналист.
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