Все больше безработных регистрируют в Литве

За квартал их количество выросло почти на 20 тысяч человек, сообщают СМИ. Государственное агентство данных подчеркнуло, что в первом квартале уровень безработицы в Литве составил 7,7% и за квартал увеличился на 1,3%.



В этот период в Литве было 116 400 безработных, из них в возрасте от 15 до 24 лет - 15 100 человек. За квартал число безработных выросло на 19 900 человек. Долгосрочных безработных было 44 900 человек, или 38,6% от общего количества. Их число за квартал выросло на 8300 (за год - на 6400).



Служба занятости Литвы до мая зафиксировала 24 сообщения о групповых увольнениях, всего будут уволены 1090 человек. Данные "Содры" указывают и на рост числа получателей пособия по безработице, в марте его получали 77 700 человек, а год назад - 66 300.



Среднее пособие по безработице в марте составляло 487,7 евро. Самое маленькое - 195,47 евро - его получали 200 человек, 260-300 евро получали 4900 человек, а самое большое - 1020-1060 евро - получали 1700 человек.