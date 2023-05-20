3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
Все больше безработных регистрируют в Литве
За квартал их количество выросло почти на 20 тысяч человек, сообщают СМИ. Государственное агентство данных подчеркнуло, что в первом квартале уровень безработицы в Литве составил 7,7% и за квартал увеличился на 1,3%.
В этот период в Литве было 116 400 безработных, из них в возрасте от 15 до 24 лет - 15 100 человек. За квартал число безработных выросло на 19 900 человек. Долгосрочных безработных было 44 900 человек, или 38,6% от общего количества. Их число за квартал выросло на 8300 (за год - на 6400).
Служба занятости Литвы до мая зафиксировала 24 сообщения о групповых увольнениях, всего будут уволены 1090 человек. Данные "Содры" указывают и на рост числа получателей пособия по безработице, в марте его получали 77 700 человек, а год назад - 66 300.
Среднее пособие по безработице в марте составляло 487,7 евро. Самое маленькое - 195,47 евро - его получали 200 человек, 260-300 евро получали 4900 человек, а самое большое - 1020-1060 евро - получали 1700 человек.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей