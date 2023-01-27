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Все против Майи Санду

Антирейтинг президента Молдовы Майи Санду растет и продолжит расти, как и недовольство граждан, считает экс-президент Молдовы Игорь Додон.

"На президентских выборах в следующем году люди будут массово голосовать против нее", - сказал Додон в интервью одному из местных СМИ.

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