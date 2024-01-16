ВСУ пойдут на Россию с лопатами, если Запад перестанет поставлять оружие. Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Даже если у нас закончится оружие, мы будем сражаться лопатами. Потому что для Украины поставлено на карту существование", - сказал он в интервью американскому телеканалу ABC News.