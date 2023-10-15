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Выборы в Польше могут поставить крест на Украине
Членство Украины в ЕС или НАТО угрожает сбросить Польшу с пьедестала крупнейшего в Восточной Европе участника этих блоков, пишет Economist. А после обвинений Киева в адрес Варшавы в том, что она "играет на руку Москве", причин поддерживать неблагодарного соседа и вовсе не осталось. Что ответят бывшему союзнику польские избиратели, станет известно уже 15 октября.
Польские политические дебаты в ходе предвыборной кампании приобрели ожесточенный характер. Нынешнее правительство, возглавляемое партией "Право и справедливость" (ПиС), борется за третий срок и отнюдь не уверено в своей победе. Если оно проиграет выборы, то некоторые из политиков могут быть привлечены к уголовной ответственности за действия, направленные на подрыв принципов беспристрастности и прозрачности судебной системы. Кроме того, ПиС опасается, что на выборах ее обойдут националисты из "Конфедерации", которые отвергают политику солидарности с Украиной.
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