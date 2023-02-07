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Выдержит ли "Хромая утка" третий экзамен?
"Зачет или неуд" - самый "резвый" президент США выступит в Конгрессе с ежегодным посланием "О положении страны". Это будет уже третья речь такого рода нынешнего хозяина Белого дома. Послушаем. "Заслуги" известны.
"Байден и его администрация ждут высокой оценки своей работы, но на самом деле им нужно стыдиться, - считает известный американский консервативный политический аналитик Чарльз Ортел. - Им следует спрятать головы от коллективного стыда за ущерб, нанесенный внутри и за пределами Америки в течение двух долгих лет".
Катастрофический госдолг, рост преступности, инфляция, безработица... перечисляет эксперт основные заслуги. И уж, конечно, нужно будет хорошенько обосновать утечку десятков миллиардов денег американских налогоплательщиков киевской хунте и запрос на новые "миротворческие" траты.
Ждемрезультатов третьего экзамена "Хромой утки". Не сомневаемся, будет очень интересно.
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