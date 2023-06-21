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"Я очень горжусь моим сыном" - Байден после обвинения чада в налоговых нарушениях
Накануне сын президента США Хантер Байден признал вину по двум эпизодам неуплаты налогов. Третья вмененная ему статья - нарушение норм хранения оружия. По этому эпизоду он согласился на досудебные меры.
Первая реакция Байдена-отца: "Я очень горжусь моим сыном".
По их меркам действительно достойный пример для подражания.
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