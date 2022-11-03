ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости

За трезубец дали по зубам

За трезубец дали по зубам

Украинский беженец получил по лицу в Берлине за то, что у него на шапке красуется украинский трезубец.

Пострадавший рассказал, что агрессивно настроенный мужчина подошел к нему в торговом центре и начал угрожать.

Когда украинец решил снять все на камеру, оппонент набросился на него, нанеся украинцу несколько плотных ударов в лицо. После чего с другом благополучно ретировался.

Как можете догадаться, укроСМИ пишут о том, что это были "или россияне, или поклонники путинского режима".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все