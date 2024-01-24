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Забастовка машинистов угрожает немецкой экономике

Забастовка машинистов угрожает немецкой экономике

Профсоюз немецких машинистов решил бастовать в четвертый раз за последние три месяца после того, как переговоры о повышении заработной платы вновь провалились, пишетYeni Şafak.

Железнодорожники требуют сокращения рабочей недели и единовременных выплат на фоне растущей инфляции.

Впрочем, по оценкам издания, эта акция только усугубит экономические проблемы - ведь страна окажется полностью парализована.

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