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Забастовка машинистов угрожает немецкой экономике
Профсоюз немецких машинистов решил бастовать в четвертый раз за последние три месяца после того, как переговоры о повышении заработной платы вновь провалились, пишетYeni Şafak.
Железнодорожники требуют сокращения рабочей недели и единовременных выплат на фоне растущей инфляции.
Впрочем, по оценкам издания, эта акция только усугубит экономические проблемы - ведь страна окажется полностью парализована.
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