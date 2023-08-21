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Заболевания заставляют людей быть активнее в соцсетях

Заболевания заставляют людей быть активнее в соцсетях

Американские ученые опросили 1800 испытуемых со средним возрастом 19 лет. Данные показали, что те, у кого были воспаления в организме, чаще писали посты и сообщения другим пользователям.


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