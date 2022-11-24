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Захарова предложила признать Европарламент "спонсором идиотизма"

Захарова предложила признать Европарламент "спонсором идиотизма"

Европейский парламент 23 ноября принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма" из-за военной операции в Украине, следует из итогов голосования на пленарной сессии в Страсбурге.

"Европарламент принял резолюцию о признании России "спонсором терроризма". Предлагаю признать Европарламент спонсором идиотизма", - написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

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