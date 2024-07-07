Заключенные Нью-Йорка смогут поиграть в PlayStation - это обойдется бюджету почти в $60 000

Власти Нью-Йорка потратят почти $60 тысяч на закупку видеоигрна Sony PlayStation для заключенных, - New York Post.



Как сообщается, осужденные, у которых нет проблем с поведением, смогут играть в файтинги Mortal Kombat и Street Fighter, а также в спортивные симуляторы Madden NFL и NBA 2K24 - на закупку игр в общей сложности уйдет $59 260 из бюджета Департамента исправительных учреждений.



В ведомстве уверяют, что таким образом система будет отучать заключенных от провоцирования драк и конфликтов внутри тюремного коллектива.

