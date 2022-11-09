ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Заложница политического шоу: что США сделают с Украиной после выборов в Конгресс

Заложница политического шоу: что США сделают с Украиной после выборов в Конгресс

Администрация Джо Байдена пытается уничтожить любой намек на компромат, в том числе в Украине, куда были направлены колоссальные ресурсы. При этом республиканцы, которым пророчат победу на выборах, хотят вообще отказаться от помощи этой стране.

Но и демократы отступать пока не планируют. В Соединенных Штатах идет уже не предвыборная кампания, а позиционная война между двумя партиями.

Неизменным остается одно: обе стороны используют Украину как инструмент для пиара и внутриполитической борьбы.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все