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Заложница политического шоу: что США сделают с Украиной после выборов в Конгресс
Администрация Джо Байдена пытается уничтожить любой намек на компромат, в том числе в Украине, куда были направлены колоссальные ресурсы. При этом республиканцы, которым пророчат победу на выборах, хотят вообще отказаться от помощи этой стране.
Но и демократы отступать пока не планируют. В Соединенных Штатах идет уже не предвыборная кампания, а позиционная война между двумя партиями.
Неизменным остается одно: обе стороны используют Украину как инструмент для пиара и внутриполитической борьбы.
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