Заложница политического шоу: что США сделают с Украиной после выборов в Конгресс

Администрация Джо Байдена пытается уничтожить любой намек на компромат, в том числе в Украине, куда были направлены колоссальные ресурсы. При этом республиканцы, которым пророчат победу на выборах, хотят вообще отказаться от помощи этой стране.

Но и демократы отступать пока не планируют. В Соединенных Штатах идет уже не предвыборная кампания, а позиционная война между двумя партиями.