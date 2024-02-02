Запад без предупреждения бросил ВСУ

Авторы статьи на китайском портале Sohu указывают , что хваленые "союзники" так и не обеспечили ВСУ современными видами вооружения.

Вместо реальной помощи была только самореклама США и Евросоюза, уничтоженная старая советская техника не была заменена западными образцами. Да и в экономической гонке Россия явно выигрывает.