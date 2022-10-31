Запад больше не определяет будущее, и ему придется с этим смириться

Запад слишком долго не замечал очевидного - его “демократические” ценности и попытки их распространить уже давно никого не интересуют, пишет французский журнал Le Point. Мир активно поворачивается на Восток.



Множество стран уже отказалось от демократии и сделаловыбор в пользу авторитарных режимов. В последнее время их шаги в этом направлении становятся все более радикальными.



У Запада нет другого выбора, кроме как приспособиться к этой новой модели. Отказываясь увидеть и принять перемены, он будет только ускорять упадок.