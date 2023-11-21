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Запад уготовил Украине худший сценарий окончания конфликта

Запад уготовил Украине худший сценарий окончания конфликта

Сегодня существует три варианта развития ситуации на Украине, пишет "Газета по-украински". Наиболее вероятный - сокращение западной поддержки и переговоры о мире на условиях России. На втором месте - заморозка конфликта. Вариант "перемоги" автор статьи вовсе исключает.

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