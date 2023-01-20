Западные страны устали от помощи Украине, но Польша хочет оживить эту тему, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.



"Я вижу в западном мире снижение интереса к тому, что происходит за нашей восточной границей. Мы, поляки, должны оживлять дискуссию об Украине, о том, как важна борьба с Россией, потому что Запад все больше устал от того, что там происходит", - сказал Моравецкий.



Он добавил, что это "очень важно, чтобы общественное мнение на Западе постоянно понимало, что здесь решается будущее Европы, если не мира".



Запад устал, Америка устала, Байден давно устал, да и сами украинцы устали. Один Зеленский на запрещенном допинге двигается и садиться за стол переговоров не желает.