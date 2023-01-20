3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
Запад устал от Украины - премьер-министр Польши
Западные страны устали от помощи Украине, но Польша хочет оживить эту тему, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
"Я вижу в западном мире снижение интереса к тому, что происходит за нашей восточной границей. Мы, поляки, должны оживлять дискуссию об Украине, о том, как важна борьба с Россией, потому что Запад все больше устал от того, что там происходит", - сказал Моравецкий.
Он добавил, что это "очень важно, чтобы общественное мнение на Западе постоянно понимало, что здесь решается будущее Европы, если не мира".
Запад устал, Америка устала, Байден давно устал, да и сами украинцы устали. Один Зеленский на запрещенном допинге двигается и садиться за стол переговоров не желает.
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
"Здесь собираются лидеры" - в Минске стартовал Международный молодежный форум "Диалог будущего"
Лисневский: Польша на данный момент является основным сателлитом США
В Беларуси ужесточили требования к качеству связи мобильных операторов
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все