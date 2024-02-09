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Западное СМИ намекает, что Такер Карлсон заслуживает повешения

Западное СМИ намекает, что Такер Карлсон заслуживает повешения

Politico объявило экс-ведущего Fox News преемником британского журналиста Уильяма Джойса, который был пропагандистом нацистской Германии.

Издание предупреждает Карлсона, что его действия "могут плохо кончиться", и в том же предложении недвусмысленно пишет: "В 1946 году британцы повесили Джойса".

А зачем приплетать к нацизму Карлсона, когда есть целая Украина? Ах да, это "свои".

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