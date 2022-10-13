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Западные санкции определенно работают!
В РФ подбили итоги 9 месяцев работы экономики и пришли к ошеломляющему выводу - профицит внешней торговли вырос в 2,2 раза. То есть страна покупает меньше, чем производит и продает.
На фоне санкций профицит внешней торговли товарами и услугами в январе - сентябре этого года вырос на 130 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 238 млрд.
В Беларуси цифры скромнее, но тоже внешнеторговое сальдо в плюсе - в январе-августе сложилось в размере 3,4656 млрд долларов.
А можно остальные санкционные пакеты посмотреть?
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