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Запасайтесь, дефицит кофе не за горами!

Запасайтесь, дефицит кофе не за горами!

В Бразилии, крупнейшем поставщике кофе в мире, запасы зерен из-за засухи могут достичь исторического минимума к весне этого года. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на главу Национального совета по кофе Силаса Бразилейру.

По его оценке, к марту запасы кофе в стране могут сократиться до 7 млн мешков весом в 60 кг, в то время как наиболее комфортным был бы уровень в 9-12 млн мешков.

"Запасы достигли такого низкого уровня, что даже в случае хорошего урожая в следующем году, Бразилии, вероятно, с трудом удастся удовлетворить спрос. Нам просто необходимы дожди", - убежден член правления группы экспортеров Cecafe Нелсон Карвальяйш.

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