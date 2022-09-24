Запасайтесь, дефицит кофе не за горами!

В Бразилии, крупнейшем поставщике кофе в мире, запасы зерен из-за засухи могут достичь исторического минимума к весне этого года. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на главу Национального совета по кофе Силаса Бразилейру.

По его оценке, к марту запасы кофе в стране могут сократиться до 7 млн мешков весом в 60 кг, в то время как наиболее комфортным был бы уровень в 9-12 млн мешков.