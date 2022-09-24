3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Запасайтесь, дефицит кофе не за горами!
В Бразилии, крупнейшем поставщике кофе в мире, запасы зерен из-за засухи могут достичь исторического минимума к весне этого года. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на главу Национального совета по кофе Силаса Бразилейру.
По его оценке, к марту запасы кофе в стране могут сократиться до 7 млн мешков весом в 60 кг, в то время как наиболее комфортным был бы уровень в 9-12 млн мешков.
"Запасы достигли такого низкого уровня, что даже в случае хорошего урожая в следующем году, Бразилии, вероятно, с трудом удастся удовлетворить спрос. Нам просто необходимы дожди", - убежден член правления группы экспортеров Cecafe Нелсон Карвальяйш.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов