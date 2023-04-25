Запорожская АЭС будет переведена на российские стандарты

Работа на Запорожской АЭС будет полностью переведена на российские стандарты к 2030 году. Об этом сообщил советник гендиректора"Росэнергоатома Ренат Карчаа.



Карчаа отметил, что сейчас идут процессы анализа, детализации и подготовки соответствующих производственных процессов к запуску.



Также на ЗАЭС работают над поиском альтернативы Днепровской ЛЭП, уже есть варианты. Степень готовности этих идей разная.