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Запорожская АЭС будет переведена на российские стандарты

Запорожская АЭС будет переведена на российские стандарты

Работа на Запорожской АЭС будет полностью переведена на российские стандарты к 2030 году. Об этом сообщил советник гендиректора"Росэнергоатома Ренат Карчаа.

Карчаа отметил, что сейчас идут процессы анализа, детализации и подготовки соответствующих производственных процессов к запуску.

Также на ЗАЭС работают над поиском альтернативы Днепровской ЛЭП, уже есть варианты. Степень готовности этих идей разная.

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