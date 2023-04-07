Запрещенный Принц Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл не будут присутствовать на коронации Карла III. Как сообщает Sky News, причиной стал отказ Букингемского дворца пригласить на мероприятие детей герцогов Сассекских.



Гарри и Меган просили разрешения стоять на балконе с королевской семьей и спеть Happy Birthday принцу Арчи, день рождения которого совпадает с днем коронации, но ни одно из требований не было удовлетворено, отмечает телеканал.



Коронация Карла III и его супруги Камиллы запланирована на 6 мая.