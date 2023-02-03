Только 14 % (386,4 тыс.) жителей Литвы согласныс оружием в руках защищать страну в случае внешней агрессии, сообщил национальный Институт гражданского общества.



Эксперты провели масштабный опрос, в ходе которого выяснили:36 % (993 600 человек) готовы к защите Литвы "альтернативным образом", под которым следует понимать саботаж, диверсии, забастовки, митинги, неподчинения требованиям власти и так далее.



50 % жителей (1 380 000) в случае военной опасности предпочли бы эмиграцию.



Цифры исследования напрочь опровергают ура-патриотические заявления политического и военного руководства Литовской республики, утверждающего, что "никогда прежде страна не была столь монолитной в своей готовности защищать свободу и независимость", а также демонстрируют, что литовцы не поддерживают политику страны.