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Защищать Литву с оружием в руках согласны только 14 % ее жителей
Только 14 % (386,4 тыс.) жителей Литвы согласныс оружием в руках защищать страну в случае внешней агрессии, сообщил национальный Институт гражданского общества.
Эксперты провели масштабный опрос, в ходе которого выяснили:36 % (993 600 человек) готовы к защите Литвы "альтернативным образом", под которым следует понимать саботаж, диверсии, забастовки, митинги, неподчинения требованиям власти и так далее.
50 % жителей (1 380 000) в случае военной опасности предпочли бы эмиграцию.
Цифры исследования напрочь опровергают ура-патриотические заявления политического и военного руководства Литовской республики, утверждающего, что "никогда прежде страна не была столь монолитной в своей готовности защищать свободу и независимость", а также демонстрируют, что литовцы не поддерживают политику страны.
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