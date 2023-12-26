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Застрявшая в проводах индейка обесточила 4 тысячи домов в Калифорнии
Стая диких птиц врезалась в линию электропередачи в городе Сакраменто поздно вечером 24 декабря.
Как пишет New York Post, в канун католического Рождества без электричества остались 4 248 домовладений. "Ремонтники обнаружили на аварийной линии индейку. Бригады работали над оперативным устранением неполадок", - сказали изданию чиновники муниципального округа.
Подачу света восстановили спустя примерно 12 часов.
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