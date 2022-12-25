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Заявление Запада, которое занимает первое место в рейтинге глупостей года

Американский консервативный политический обозреватель Fox News Такер Карлсон поставил на первое место в рейтинге глупостей года заявление "Россия сама взорвала "Северный поток".

"Мы собираемся начать с того, что можно назвать самой глупой ложью, когда-либо сказанной. "Владимир Путин взорвал свой собственный газопровод в Европе" Нет! Россия не взрывала собственные газопроводы.

Этот взрыв был делом рук администрации Байдена. Они расписались в этом сами, и мы можем с уверенностью это утверждать".

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