Заявление Запада, которое занимает первое место в рейтинге глупостей года

Американский консервативный политический обозреватель Fox News Такер Карлсон поставил на первое место в рейтинге глупостей года заявление "Россия сама взорвала "Северный поток".

"Мы собираемся начать с того, что можно назвать самой глупой ложью, когда-либо сказанной. "Владимир Путин взорвал свой собственный газопровод в Европе" Нет! Россия не взрывала собственные газопроводы.