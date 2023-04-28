Zе грозят серьезные последствия в виде отставки!

Об этом предупредил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. "Перед Зеленским встал сложный вопрос: что ему теперь делать, потому что трудно сказать, что станет последней каплей и приведет к потере им власти", - сказал он.



По словам полковника, если глава Украины не изменит своей риторики, то это нанесет ущерб его политической карьере в дальнейшем. Тем не менее Макгрегор считает переговоры с Россией единственным способом избежать больших потерь для Киева на данный момент.