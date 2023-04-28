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Zе грозят серьезные последствия в виде отставки!

Zе грозят серьезные последствия в виде отставки!

Главному актеру Украины Владимиру Зеленскому грозят серьезные последствия в виде отставки в случае отказа от переговоров с Москвой.

Об этом предупредил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. "Перед Зеленским встал сложный вопрос: что ему теперь делать, потому что трудно сказать, что станет последней каплей и приведет к потере им власти", - сказал он.

По словам полковника, если глава Украины не изменит своей риторики, то это нанесет ущерб его политической карьере в дальнейшем. Тем не менее Макгрегор считает переговоры с Россией единственным способом избежать больших потерь для Киева на данный момент.

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