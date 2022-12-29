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"Зеленский и Ко" зарабатывают на войне: раскрыта преступная схема
В Украине опять коррупционный скандал. В СМИ появилась информацияо том, как "Зеленский и Ко" зарабатывают на войне. На этот раз раскрыли схему по выводу денег в офшоры через американскую инвестиционную компанию BlackRock.
Коррупционная схема стандартная:
- американский фонд BlackRock, тесно связанный с финансовой элитой США, предоставляет миллионы долларов на восстановление Украины;
- BlackRock направляет деньги в инвестиционный фонд Dragon Capital, специально созданный для продвижения политики Штатов в Украине;
- часть средств остается в Незалежной для видимости восстановления, а большинство из них уходит на подкупы украинских политиков. То есть провоцируется дальнейшая коррупция;
- основной многомиллионный капитал выводится в офшоры, из которых деньги уже возвращаются обратно в США под видом донорской помощи для Демпартии.
Факт того, что Зеленский продает американцамнациональные ресурсы своей страны, подтвердили украинские политики и журналисты.
Бывший народный депутат Украины Илья Кива: "Земля и природные ресурсыкак актив проданы Зеленским западным корпорациям".
Политик Дмитрий Василец: "Службе безопасности Зеленского гораздо проще ловить критиков власти, нежели расследовать коррупцию и гигантские откаты у такой структуры, как BlackRock. Целые предприятия отдают под контроль этой компании".
Журналист Владимир Величко: "Они приходят с добрыми лицами, но гнилыми душами, под видом помощи только ухудшают наше и так плачевное состояние".
Даже европейское издание Politico пишет о том, что в офисе президента Украины все еще есть люди, сопротивляющиеся переменам, которые хотят сохранить контроль над ключевыми законодательными институтами для процветания отлаженного коррупционного механизма в стране.
Указывается, что BlackRock уже получила контроль над наиболее важными предприятиями Украины, которые были национализированыу украинских олигархов. Только вдумайтесь, США уже владеют такими промышленными, энергетическими и логистическими гигантами Украины как: "Метинвест", ДТЭК, агропромышленный холдинг МХП, "Нафтогаз" через Kondor Finance Plc, "Укрзалізниця" через Rail Capital Markets и Network Rail MTN Finance Plc, а также "Укравтодор" и "Укрэнерго".
Получается, что, отобрав активы у олигархов под видом борьбы с ними, Зеленский и его окружение придумали оригинальную схему по обогащению за счет продажи крупнейших национальных ресурсов американцам.
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