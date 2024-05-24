ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости

"Зеленский хочет, чтобы начался конфликт США с Россией", - американское телевидение The Hill

"Зеленский хочет, чтобы начался конфликт США с Россией", - американское телевидение The Hill

- Зеленский остается у власти, пока идет конфликт.

- Он запретил оппозиционные партии.

- Он запретил оппозиционные СМИ.

"И при этом мы говорим, что в этом конфликте на кону стоят Европа и ее ценности".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все