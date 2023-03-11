Зеленский хочет переименовать Россию в Московию

Дело в том, что президент Украины рассматривает все петиции на своем сайте, которые набирают больше 25 тысяч голосов, а за эту странную идею проголосовали 25,8 тысячи. Автор петиции указал, что Московия - историческое название России, а нынешним названием страна якобы "захватила историю Киевской Руси". Кроме того, инициатор петиции предположил, что переименование станет "мощным информационным ходом" на международном уровне.