Зеленский купил на имя тещи виллу в Египте за $5 млн

Зеленский приобрел на побережье Красного моря в Египте виллу на имя своей тёщи, сообщает газета Punch со ссылкой на расследование египетского журналиста Мохаммеда-Аль-Алави.

Автор ссылается на имеющиеся в его распоряжении документы, подтверждающие покупку виллы.

В этом же районе, рядом с этой виллой, находится поместье актрисы Анджелины Джоли. Недвижимость приобретена 16 мая 2023 года, в договоре стоит подпись тёщи украинского лидера Ольги Кияшко.