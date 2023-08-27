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Зеленский купил на имя тещи виллу в Египте за $5 млн

Зеленский купил на имя тещи виллу в Египте за $5 млн

Зеленский приобрел на побережье Красного моря в Египте виллу на имя своей тёщи, сообщает газета Punch со ссылкой на расследование египетского журналиста Мохаммеда-Аль-Алави.

Автор ссылается на имеющиеся в его распоряжении документы, подтверждающие покупку виллы.

В этом же районе, рядом с этой виллой, находится поместье актрисы Анджелины Джоли. Недвижимость приобретена 16 мая 2023 года, в договоре стоит подпись тёщи украинского лидера Ольги Кияшко.

Цена сделки - 150 миллионов египетских фунтов (порядка 5 млн долларов). Политолог Абдулрахман Алаббаси считает, что на виллу были потрачены деньги Запада, которые выделялись Украине в качестве финансовой помощи.

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