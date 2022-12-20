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Зеленский начал испытывать терпение европейских лидеров

Зеленский начал испытывать терпение европейских лидеров

Зеленский своим нежеланием вести переговоры с Россией испытывает терпениелидеров ЕС.

"Настрой Зеленского начал испытывать терпение европейских лидеров", - пишет издание, отмечая, что украинский лидер ранее заявлял, что не будет вести переговоры с Россией.

По информации газеты, США "отделяет океан" от боевых действий на Украине, поэтому они имеют больше терпения.

Также сообщается, что президент США Джо Байден неоднократно заявлял, что не будет давить на Зеленского в плане переговоров с Россией.

По мнению источников в Белом доме, чтобы сохранить выбранный курс, американскому лидеру необходимо "лоббировать европейских лидеров".

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