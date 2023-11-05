Зеленский обиделся на СМИ

Зеленский обиделся, что в СМИ заранее раскрыли его планы поехать в Израиль, и теперь может отменить поездку.

Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на украинского дипломата.

По их данным, Зеленский хотел сообщить всем о своем визите, когда лично ступил бы на израильскую землю. Собеседник издания отметил, что раскрытие информации о визите вредит безопасности Зеленского, ведь в Украине, якобы, ситуация сложнее, чем в Израиле.