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Зеленский обиделся на СМИ

Зеленский обиделся на СМИ

Зеленский обиделся, что в СМИ заранее раскрыли его планы поехать в Израиль, и теперь может отменить поездку.

Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на украинского дипломата.

По их данным, Зеленский хотел сообщить всем о своем визите, когда лично ступил бы на израильскую землю. Собеседник издания отметил, что раскрытие информации о визите вредит безопасности Зеленского, ведь в Украине, якобы, ситуация сложнее, чем в Израиле.

О планах Зеленского прилететь в Израиль стало известно два дня назад, 3 ноября. Об этом сообщил израильский министр образования Йоав Киш, назвавший предстоящую поездку "важным сигналом". По сведениям Channel12, Зеленский мог приехать 6 или 7 ноября.

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