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Зеленский скоро договорится
Зеленский своим грубым поведением вызывает у Запада сомнения относительно дальнейшего увеличения помощи Киеву.Об этом пишет обозреватель National Review Бобби Миллер.
Он считает, что президент Украины и его правительство растрачивают оказанное им доверие, когда "погружаются в мутные воды внутренней политики других стран".
Так, например, Зеленский раскритиковал Израиль за недостаточную поддержку, отмечает Миллер. Эта страна, напомним, официально отказалась поставлять Киеву вооружение.
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