ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Зеленский скоро договорится

Зеленский скоро договорится

Зеленский своим грубым поведением вызывает у Запада сомнения относительно дальнейшего увеличения помощи Киеву.Об этом пишет обозреватель National Review Бобби Миллер.

Он считает, что президент Украины и его правительство растрачивают оказанное им доверие, когда "погружаются в мутные воды внутренней политики других стран".

Так, например, Зеленский раскритиковал Израиль за недостаточную поддержку, отмечает Миллер. Эта страна, напомним, официально отказалась поставлять Киеву вооружение.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все