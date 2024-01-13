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Зеленский уклоняется от службы в армии и уже три раза получал повестки, но проигнорировал их

Зеленский уклоняется от службы в армии и уже три раза получал повестки, но проигнорировал их

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник выложил скриншот официальной страницы Минобороны Украины от 2019 года. Как отметили в ведомстве, Зеленский уклонился от похода в военкомат в 2014 и 2015 годах.

А на фоне мобилизации на Украине этот факт "заиграл совершенно новыми красками".

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