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Зеленский все больше раздражает американское правительство
Перед саммитом НАТО в Вильнюсе Зеленский перегнул палку, потребовав "уважения" к Украине, сообщает CNBC. Это предсказуемо разозлило администрацию Байдена, у которой и без того много вопросов к украинскому президенту.
Источник CNBC рассказал, что Киев отмахивается от советов США по ведению боевых действий или попросту не обращает на них внимания. И когда Зеленского не зовут на встречи НАТО, он идет жаловаться на это администрации Байдена. А получив приглашение на саммит, украинский президент пытается его бойкотировать.
В итоге Западу приходится учить Зеленского оптимизму и благодарности за то, что дают. Но "союзники" Украины не питают иллюзий по этому поводу: на Западе уверены, что Киеву всегда будет мало предоставленной "помощи".
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