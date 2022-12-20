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Ждет ли Эстонию ценовой коллапс на топливо?

Ждет ли Эстонию ценовой коллапс на топливо?

Накануне ЕС согласовал систему распространения торговли выбросами парниковых газов на транспортное топливо.

Союз топливных фирм Эстонии обеспокоен: система квот ЕС может сильно отразиться на стоимости топлива на эстонских заправках.

"На самом деле не имеет значения, с чем мы имеем дело: с "рыночной" налоговой мерой, как это расширение торговли квотами на выбросы преподносится, либо с фиксированной суммой, в итоге повышение цены все равно оплачивает потребитель", - отмечает исполнительный директор союза Март Раамат.

Согласно договоренности, цену тонны CO2 для транспортного топлива можно поднять до 45 евро. Таким образом, с учетом налога с оборота, максимальное повышение цены для потребителей моторного бензина составит 12 центов за литр, а цена дизельного топлива может увеличиться на 14,5 центов.

К слову, уже сегодня налоговая ставка для бензина выше, чем в среднем по ЕС.

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