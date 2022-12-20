Ждет ли Эстонию ценовой коллапс на топливо?

Накануне ЕС согласовал систему распространения торговли выбросами парниковых газов на транспортное топливо.

Союз топливных фирм Эстонии обеспокоен: система квот ЕС может сильно отразиться на стоимости топлива на эстонских заправках.

"На самом деле не имеет значения, с чем мы имеем дело: с "рыночной" налоговой мерой, как это расширение торговли квотами на выбросы преподносится, либо с фиксированной суммой, в итоге повышение цены все равно оплачивает потребитель", - отмечает исполнительный директор союза Март Раамат.

Согласно договоренности, цену тонны CO2 для транспортного топлива можно поднять до 45 евро. Таким образом, с учетом налога с оборота, максимальное повышение цены для потребителей моторного бензина составит 12 центов за литр, а цена дизельного топлива может увеличиться на 14,5 центов.