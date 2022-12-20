3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Ждет ли Эстонию ценовой коллапс на топливо?
Накануне ЕС согласовал систему распространения торговли выбросами парниковых газов на транспортное топливо.
Союз топливных фирм Эстонии обеспокоен: система квот ЕС может сильно отразиться на стоимости топлива на эстонских заправках.
"На самом деле не имеет значения, с чем мы имеем дело: с "рыночной" налоговой мерой, как это расширение торговли квотами на выбросы преподносится, либо с фиксированной суммой, в итоге повышение цены все равно оплачивает потребитель", - отмечает исполнительный директор союза Март Раамат.
Согласно договоренности, цену тонны CO2 для транспортного топлива можно поднять до 45 евро. Таким образом, с учетом налога с оборота, максимальное повышение цены для потребителей моторного бензина составит 12 центов за литр, а цена дизельного топлива может увеличиться на 14,5 центов.
К слову, уже сегодня налоговая ставка для бензина выше, чем в среднем по ЕС.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов