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Желающие попасть в Россию украинцы собрались в Латвии на границе
На пункте пропуска "Виентули" на границе Латвии выстраиваются очереди из украинцев, которые хотят въехать в Россию. Об этом сообщает портал LSM.
По информации издания, на прошлой неделе на границе заработал пункт по оказанию помощи жителям Украины, которые хотят вернуться в родные места в новых российских регионах.
Как пишет LSM, среди желающих перейти границу, кроме украинцев, есть и граждане Молдавии.
А куда это вы все ломанулись из прекрасной Европы?
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