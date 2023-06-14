Желающие попасть в Россию украинцы собрались в Латвии на границе

На пункте пропуска "Виентули" на границе Латвии выстраиваются очереди из украинцев, которые хотят въехать в Россию. Об этом сообщает портал LSM.

По информации издания, на прошлой неделе на границе заработал пункт по оказанию помощи жителям Украины, которые хотят вернуться в родные места в новых российских регионах.

Как пишет LSM, среди желающих перейти границу, кроме украинцев, есть и граждане Молдавии.