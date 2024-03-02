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Жена Байдена назвала Трампа угрозой для женщин

Жена президента США Джо Байдена Джилл назвала бывшего американского лидера Дональда Трампа угрозой для женщин. Слова первой леди Соединенных Штатов приводит The Hill.

”Он потратил всю жизнь, унижая нас и обесценивая наше существование. Он издевается над женскими телами, не уважает наши достижения и хвастается рукоприкладством. Как далеко он зайдет? Где остановится? Вы знаете ответ: он не остановится. Трамп - угроза для женщин”,

- сказала она.

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