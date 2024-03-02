Жена Байдена назвала Трампа угрозой для женщин

”Он потратил всю жизнь, унижая нас и обесценивая наше существование. Он издевается над женскими телами, не уважает наши достижения и хвастается рукоприкладством. Как далеко он зайдет? Где остановится? Вы знаете ответ: он не остановится. Трамп - угроза для женщин”,