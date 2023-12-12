Жить без НАТО. Европа боится потерять главного защитника

Конфликт на Украине привел к неожиданному для коллективного Запада результату и очень неприятному. Речь идет о безопасности Европы. Нет, не о той, которая под угрозой из-за мифической "русской угрозы" - ее сегодня боятся разве что вовсе не умеющие думать, пишет обозреватель ИноСМИ Антон Трофимов.



Европа внезапно задумалась, а сохранится ли в прежнем виде НАТО, и что делать, если Североатлантического альянса не станет. Россия - вот она, под боком, и после краха проекта "Украина" они будут бояться ее всерьез, невзирая на все наши мирные уверения и инициативы.



А НАТО уже не будет. И каждая страна Старого Света, как столетие назад, будет искать возможность защитить себя сама, но не найдет. Нынешняя Европа перестала быть сильной, стойкой и мужественной, оттого и боится остаться с Россией один на один.