Жителя Германии оштрафовали за выбритые на голове буквы Z

Находчивый немец пробежал мимо полицейской машины и специально снял кепку, показав офицерам буквы Z, выбритые на его висках и затылке.



Копы быстро его скрутили и доставили в участок. Там мужику сказали, что буква Z - символ спецоперации на Украине.



В результате окружной суд приговорил его к штрафу в размере €2250 по статье о поощрении уголовных преступлений.



Как перестать смеяться?