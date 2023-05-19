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Жителя Германии оштрафовали за выбритые на голове буквы Z
Находчивый немец пробежал мимо полицейской машины и специально снял кепку, показав офицерам буквы Z, выбритые на его висках и затылке.
Копы быстро его скрутили и доставили в участок. Там мужику сказали, что буква Z - символ спецоперации на Украине.
В результате окружной суд приговорил его к штрафу в размере €2250 по статье о поощрении уголовных преступлений.
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