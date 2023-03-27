3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Жителям Таллина надоел антироссийский бардак
То, что творится перед российским посольством в Эстонии, расположенным на самой длинной улицеСтарого города - Пикк, кроме как свалкой не назвать.
Местные журналисты на фоне возмущения жителей в соцсетях пытаются выяснить, кому принадлежит забор перед посольством РФ, а главное, кто весь этот мусор будет убирать?
"Учитывая то, что в данном случае ситуация не является типичной для городского пространства, все вопросы, касающиеся этой территории, решаются в сотрудничестве с упомянутым департаментом. В том числе это относится и к темам, связанным с благоустройством", - говорят в пресс-службе таллинской горуправы.
Забавно, однако, другое. Полиция уверяет, мол, мы ничего убирать не будем, но и простым жителям, что сами пытаются прибраться, сделать этого не дадим - не вмешивайтесь. Полиция лишь просит не выставлять плакаты, "вызывающие негатив".
А вот глава Конгресса украинцев Эстонии Вера Конык посылает недовольных свалкой на Украину.
"Для того, чтобы улицы Таллина не постигла участь разрушенных улиц украинских городов, чтобы сохранилось историческое наследие нашей страны, и стоят эти плакаты - как символ протеста", - говорит она.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов