Жителям Таллина надоел антироссийский бардак

То, что творится перед российским посольством в Эстонии, расположенным на самой длинной улицеСтарого города - Пикк, кроме как свалкой не назвать.

Местные журналисты на фоне возмущения жителей в соцсетях пытаются выяснить, кому принадлежит забор перед посольством РФ, а главное, кто весь этот мусор будет убирать?

"Учитывая то, что в данном случае ситуация не является типичной для городского пространства, все вопросы, касающиеся этой территории, решаются в сотрудничестве с упомянутым департаментом. В том числе это относится и к темам, связанным с благоустройством", - говорят в пресс-службе таллинской горуправы.

Забавно, однако, другое. Полиция уверяет, мол, мы ничего убирать не будем, но и простым жителям, что сами пытаются прибраться, сделать этого не дадим - не вмешивайтесь. Полиция лишь просит не выставлять плакаты, "вызывающие негатив".

А вот глава Конгресса украинцев Эстонии Вера Конык посылает недовольных свалкой на Украину.