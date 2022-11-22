Журналиста, распространившего фейки о вине России в падении двух ракет в Польше, уволили

Портал Daily Beast сообщил об увольнении сотрудника Associated Press. Сотрудник издания написал статью, ссылаясь на анонимный источник из разведки США. По его словам, 15 ноября "российские ракеты проникли в Польшу, убив двух человек".

Бездоказательные обвинения репортера разошлись по федеральным каналам и вызвали "международную тревогу", пишет Daily Beast. На следующий день AP выпустил опровержение, в котором признался, что "единственный источник был неправильным".

"Последующие репортажи показали, что ракеты были выпущены Украиной в защиту от российской атаки", - исправилась редакция AP.